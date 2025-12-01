Почал Тидзень новосадских писательох

НОВИ САД – Дружтво новосадских писательох (ДНК) и того року орґанизує Манифестацию „Тидзень новосадских писательох”.
Манифестация почнє нєшка, 1. децембра и будзе тирвац до 5. децембра, а програма будзе кажди дзень на 18 годзин у Клубу писательох (Булевар Михайла Пупина 9).
На стреду, 3. децембра, у програми буду участвовац Мирослав Алексич, Ненад Шапоня, Олена Планчак-Сакач, Валентина Чизмар, Иван Неґришорац и велї дуги писателє, а на штварток, 4. децембра, у програми будзе участвовац Олена Планчак-Сакач.