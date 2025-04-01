Почал конкурс за упис дзецох до Радосного дзецинства, пошвидко и анкета за ґрупу на руским язику

НОВИ САД – Конкурс за уписованє дзецох до предшколских установох за школски 2025/2026 рок почал у местох у цалей Сербиї. Родичи можу конкуровац на упис дзецка лєм прейґ портала е-управи.

Конкурс за упис дзецох до Предшколскей установи (ПУ) „Радосне дзецинство” у Новим Садзе почал 31. марца и тирва по 30. април. Прелиминарна лїстина будзе обявена 2. юния.

Пошвидко Одбор за образованє при Националному совиту Руснацох направи анкету у хторей ше родичи годни вияшнїц же жадаю же би їх дзецко ходзело до ґрупи на руским язику, хтора би мала буц цалодньова за дзеци од 3 до 6 роки. Медзи питанями, окрем вияшньованя же сцу дац дзецко до рускей воспитней ґрупи будзе и питанє хтори им обєкт одвитує. Кед будзе заинтересованих родичох ґрупу би ше формовало од септембра.

Родичи хтори першираз уписую дзеци до предшколскей установи можу ше у е-конкурсу вияшнїц же сцу же би им дзецко ходзело до рускей ґрупи.

Дзеци хтори уж уписани до ПУ „Радосне дзецинство” нє треба ознова уписовац и участвовац на конкурсу, алє и їх родичи достаню анкету од Одбору за образованє же би ше вияшнєли о рускей воспитней ґрупи. Упитнїки буду обявени у медийох, у церкви и институцийох.

Услуга е-вртич доступна на порталу е-управа шицким реґистрованим хасновательом за електронску идентификацию, а родичи можу хасновац услугу и приявиц дзецко до жаданей предшколскей установи у термину док тирва конкурс.