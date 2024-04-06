Почал упис и тестованє за першу класу ОШ

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмак”, 3. априла почало тестованє дзецох предшколского возросту за упис до першей класи идуцого 2024/25. школского року. Упис на уровню Републики Сербиї тирва од 1. априла по 31. май.

Тестує ше дзеци котрих родичи приявели на порталу е-управи дзе од 20. марца уж отворени термини за упис, а тестованє окончує педаґоґиня Школи Марина Дудаш.

На упис одн. тестованє потребне же би зоз дзецком пришол єден родитель. Уписац ше мож после окончених систематских препатрункох. Нє потребни нїяки документи, окрем кед систематски препатрунок окончени у приватного дохтора.

За доставанє вецей информацийох мож наволац контакт центар за родичох 011/7350-557, або Школу на число телефона 703-042.

По нєшка у кересурскей Школи уписани пецеро дзеци, а обчекує ше же у першей класи будзе коло 33 школярох.

Як наявене, того року першокласнїки достаню безплатни учебнїки як и школски прибор од општинскей управи Кула.