Почал Вельки панонски вашар у Вербаше

ВЕРБАС – У велькей сали Центра за физичну културу Драґо Йовович у Вербаше 3. и 4. октобра ше отримує II Медзинародни фестивал фолклорних ансамблох Вельки панонски вашар.

Фестивал почал зоз наступами Ансамблу народних танцох и шпиванкох Косова и Метохої Венац, Виводзацкого фолклорного ансамблу Дома култури Вербас, як и Дзецинского фолклорного ансамблу Културного центру Вербас.

Нєшка на 19 годзин наступя Ансамбл народних танцох и шпиванкох Веселин Маслеша зоз Баня Луки, Ансамбл Србски вез зоз Куманова, КУД Бранко Радичевич з Бешкей, АНИП Бранко Радичевич з Руми, Виводзацки фолклорни ансамбл Културного центру Вербас, Дзецински фолклорни ансамбл Културного центру Вербас, як и Фолклорни ансамбл ветеранох Дома култури Вербас.

Уход безплатни, а орґанизаторе поволали шицких же би пришли и уживали у танцох и шпиванкох шицких учашнїкох.