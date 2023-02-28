Почал Веьконоцни пост по юлиянским календаре

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ – У нашей Епархиї Святого Миколая, по юлиянским календаре, 27. фебруара почал Вельки, або Вельконоцни пост. То штерацецдньови период пред шветом Воскресеня Христового – Пасхи, хтора того року будзе означена 16. априла. По новим, григориянским календаре Велька ноц 9. априла.

Священїки нам надпоминаю же пост то нє лєм вонкашнє одреканє од одредзеного єдзеня чи пица, од рижних приємносцох, то анї нє даяка диєта або подобне, шицко тото нє ма смисла без духовней часци.

То значи же шицки одреканя хтори себе вибереме у Вельким посце потребни же би нам помогли духовно ше змоцнїц. Змоцнїц ше значи цо баржей ше приблїжиц ґу Господу Богу, стретац го особнє у своєй души и же маме вецей любови ґу нашим ближнїм, ґу каждому чловекови хторого стретаме.

По традициї у Вельким посце стредами и пиятками ше посци по било – без меса, а други днї по опредзелєню вирних. У Вельким посце стредами и пиятками служи ше Служби Божо преждеосвящених дарох хтори специфични за тот период. У посце нєт явни вешеля.