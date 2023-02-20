РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка у керестурскей парохиї св. оца Миколая у котрей ше притримую календара грегориянского стилу, почал Вельконоцни пост.

На нєшкайши дзень строги пост, а у посце ше вирни притримую одредзених правилох. Єдно зоз нїх же у посце нєт явни вешеля.

Без огляду на шицки уж познати правила, як гварел керестурски парох о. Владислав Варґа шицки правила нє вредза без любови. Пост сам по себе нє значи нїч кед є нє прикрашени зоз дїлами любови и милосердия до ближнього. Прето и мож повесц же сам пост почал уж внєдзелю пополадню зоз пребачованьом єдни другим. Уход до посту праве пребачованє, гварел о. Варґа

През пост ше каждей стреди и пиятку буду служиц Преждеосвящени Служби Божо, то єст Служби скорей пошвецених дарох. Тих дньох нє буду ранши Служби Божо.