Почал виробок партикуларного права Епархиї св. Миколая

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей парохиї св. Оца Миколая 21. марца почала зоз роботу Комисия за партикуларне право Епархиї св. Миколая. Владика у пензиї зоз Атини Апостолского еґзархату Димитрос Салакас, експерт зоз церковного права, пристал помогнуц у роботи Комисиї же би ше виробело нашо партикуларне право.

У Комисиї нашей церкви епарх Георгий Джуджар, госц владика зоз Греческей Димитрос Салакас, декан бачки протоєрей ставрофор о. Владислав Рац, протоєрей ставрофор о. Владислав Варґа, протоєрей ставрофор о. Юлиян Рац и секретар Комисиї протоєрей ставрофор о. мр Дарко Рац.

Шицко цо комисия будзе цали тидзень розпатрац зоз помоцу владики Салакаса, после його одходу ше и надалєй будзе розпатрац на уровню Епархиї и потим ше оформени документ пошлє апостолскому пристолу, до Ватикану на одобренє. После того то постава нашо партикуларне право хторе ше того будзе притримовац надалєй, нє лєм терашня наша Церква, алє и його нашлїднїки, його будуци владикове. Партикуларне право муши буц у рамикох взагального права, потолковал епарх Георгий Джуджар.

Кед установена Епархия св. Миколая наша Церква постала Церква свойого права (sui iuris). Тот вираз ше хаснує у Католїцким законїку канона восточних церквох же би означела Христову церкву у заєднїци католїцких церквох.