Нєшка почнє Водицов камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Водици ше од 7. по 10. авґуст отрима Водицов камп. Главна тема на тогорочним кампу то спокуси. Чом ше зявюю и як ше бориц процив нїх? Будзе и интересантне преподаванє о церкви, а и Слово живота.

Шицки хторих интересую тоти теми и сцели би дознац дацо вецей, шлєбодно можу присц послухац преподаваня у шлїдуюцих терминох.

Штварток – на 17:30 г будзе преподаванє о тим як ше церква розвивала од 313. року та по нєшка. Отрима Александар Павлович зоз Беоґраду – мултимедиялни уметнїк.

Пияток – на 10 г и на 16 г будзе преподаванє на тему спокусох. Отрима Душан Милекич, повирнїк за младих сримскей Бискупиї и парох у Нових Бановцох.

Собота – на 15:30 г будзе Слово живота. Участвовац буду двоме млади хлапци зоз Керестура. Учуєме їх биоґрафию и дискусию о слову живота за авґуст.

Нєдзеля – на 11:30 г будзе Служба Божо у Водици. Наш парох, о. Владислав Варґа, одслужи службу, а под час служби будзе толковац и обяшньовац цо представяю важни часци у служби и чом их модлїме. Под час казанї нам тиж вибешедує дацо о спокусох.

Шицки преподаваня годно провадзим и уживо на Katedrala Sv Nikolaja.