Почала Дзевятнїца до блаженей Йосафати

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пондзелок, 11. новембра после вечаршей Служби Божей, на 17:45 г у каплїчки Успения Пресвятей Богородици манастира Шестрох СНДМ вирни ше почали модлїц дзевятнїцу до блаженей ш. Йосафати Гордашевскей.

Як визначел на початку парох керестурски о. Владислав Варґа пред мощами бл. Йосафати, вона ше появела кед була найпотребнєйша народу котри мал окремни почежкосци и бриґи.

Спомнул и вияву главеней ш. Софиї Лебедович же процес за святосц блаженей Йосафати порушани и нє треба ище вельо же би ше принеєсла одлука о виздравеньох подкрипену зоз потвердзеньом лїкарох.

Дзевятнїца зоз роздумованьом о думкох блаженей ше преноши на Фб боку Катедрали.