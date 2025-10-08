НОВИ САД – Того тижня почала имунизация процив сезонскей ґрипи за сезону 2025/2026. рок.

Вакцинованє ше окончує у шицких амбулантох Дома здравя Нови Сад, а препоручує ше шицким, окреме ваготним женом, старшим як 65 рокох и пациєнтом зоз хронїчнима хоротами. Приоритет маю и заняти у здравствених установох, як и хасновителє и роботнїки у ґеронтолоґийних и социялних центрох.

Термини мож заказац прейґ Кол центра на телефонске число 021/4879000, на телефонске число амбуланти, особнє, лєбо прейґ апликациї „Мой дохтор”.