Почала нова сезона

ДЮРДЬОВ – Нова сезона у Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” у Дюрдьове почала, як и звичайно, початком октобра. Того року у Дружтве буду робиц три секциї – фолклорна, шпивацка и музична секция.

Робота фолклорней секциї ше одвива у трох ґрупох – младша дзецинска фолклорна ґрупа хтору водзи Мария Хромиш, старшу дзецинску фолклорну ґрупу водзи Тамара Балоґ и виводзацка фолклорна ґрупа хтору водза Микола Хромиш и Даря Барбул. Дзивоцку шпивацку ґрупу и того року будзе водзиц Сенка Станкович, а оркестер Дружтва будзе водзиц Срдян Цуцич.

У тогорочней сезони, Дюрдьовчанє буду мац вельо збуваня у їх просторийох, починаюци од традицийного Крачунского концерту. Нєодлуга потим, отрима ше преславу Националного швета Руснацох, як и Централну преславу швета. У марцу будзе традицийни Осмомарцовски концерт, а на перши дзень Велькей ноци Рочни концерт Дружтва. Лєто резервоване за наступи на велїх Фестивалох у держави, алє и з вонка наших гранїцох. Концом авґуста планує ше отримац ище єден Фестивал жридлового шпиваня ,,Най ше нє забудзе”.

Окрем концертох, у дюрдьовскей Матки буду орґанизовани и два бали, перши у новембру ,,Бал младих” и други у фебруару ,,Бал широких сукньох”. Ище єдно важне случованє, хторе будзе по новим року, то Рочна скупштина Дружтва.

У дюрдьовским Културно-уметнїким дружтве вельо активносци орґанизую и млади члени Дружтва. Планую у тей сезони реализовац вецей проєкти, направиц даскельо роботнї за наймладших членох, як и орґанизовац добре познати журки.