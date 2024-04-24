Почала обнова турнї на церкви

МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – Пред поладньом, всоботу, 20. априла зоз Грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици знята стара и очкодована турня.

Турня на церкви уж длуго очкодована, а прешлого року кед була велька нєпогода у валалє, страдала ище баржей, а и криж остал накривени.

Нова турня пошвидко будзе закончена и положи ше ю на церкву пред шветом Мала Матка Божа, хторе будзе 8. септембра, кед у Миклошевцох и Кирбай.

Тот проєкт финансовани зоз потримовку епархиї и вирских орґанизацийох и зоз донациї жительох Миклошевцох.