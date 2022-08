ЖАБЕЛЬ – У просторийох Општини Жабель вчера, 29. авґуста, почала обука першей ґрупи пописовачох за наиходзаци Попис гражданства, ґаздовства и квартельох.

Кандидати хтори поволани на обуку подзелєни до трох ґрупох. Перша ґрупа на обуку будзе ходзиц од 29. авґуста по 2. септембер, друга ґрупа од 5. септембра по 9. септембер, а остатня, треца ґрупа од 12. по 16. септембер, од 9 по 17 годзин.

(Опатрене 16 раз, нєшка 16)