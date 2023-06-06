Почала реализация нового НАР-ового проєкту

НОВИ САД – Початком того мешаца почала реализация проєкту „Руски вертикали II” Новинарскей асоцияциї Руснацох (НАР), котри ше надовязує на скорейши проєкт „Руски вертикали I”.

Задумка НАР же би ше на уж поставеней двоязичней платформи на сайту положело нови 46 одреднїци о младих науковцох, образованих, визначних и креативних особох, котри дали свойо доприношенє нє лєм рускей, алє и ширшей заєднїци.

„Руски вертикали I” ше уж указали як довирлїве жридло податкох о визначних Руснацох, їх наукових досягох, алє и важних подїйох з нашей прешлосци. Тота база податкох будзе вихаснована и як жридло писаня одреднїцох у Сербскей енциклопедиї котру пририхтує САНУ (Сербска академия наукох) и Матица сербска, а зявела ше и потреба писац одреднїци за Википедию о визначних женох у рускей заєднїци.

Пре сполньованє цильох проєкту, НАР модлї гражданох же би на имейл адресу novinarskaasocijacijarusina@gmail.com по пияток, 9. юний, послали информацию о руских науковцох зоз лєбо без докторскей дисертациї, успишних особох у нас и иножемстве, чийо би ше основни податки з професийней обласци живота уписало до тей єдинственей бази податкох (податки ше буду хасновац виключно за наведзени потреби). Законченє проєкту плановане за децембер 2023. року.

Проєкт потримал Покраїнски секретарият за културу, информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Покраїнски секретарият за високе образованє и наукововиглєдовацку дїялносц.