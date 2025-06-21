Почала тлачидба ярцу

ДЮРДЬОВ – Тогорочна тлачидба ярцу у дюрдьовским хотаре почала штредком тижня. Нєт вельо поля зашати зоз ярцом, остатнї роки садза го лєм тоти цо тримаю статок.

Польопривреднїк Милош Тешин за Рутенпрес гварел же заренка крашнє наляли и же того року начурело вецей як влонї. Вон ище додал же тому допринєсла вигодна хвиля и дижджи у маю, а и же на польо руцел статков гной.

У дюрдьовским хотаре того року просеково чури медзи 35 и 42 метери ярцу по ланцу, просек прешлих рокох бул медзи 36 и 38 метери по ланцу.

Землєдїлци гваря же жито и кукурица випатраю добре, бо у маю бул добри баланс слунечних и жимних дньох, а було и досц дижджу.

Початок тлачидби жита ше обчекує концом мешаца.