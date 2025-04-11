Почала вибудов канализациї у Коцуре

КОЦУР – У Коцуре почала вибудов канализацийней мрежи, зоз чим порушана реализация проєкту котри у децембру 2024. року подписали подпредсидателька Влади и министерка защити животного стредку Ирена Вуйович и предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац.

Спомнути проєкт облапя вибудов двох колекторох длужини 9,8 километери и 21 километер канализацийней мрежи котра хиби у Коцуре и Савиним Селу.

Предсидатель Општини Вербас, вєдно зоз сотруднїками, з тей нагоди бешедовал зоз представнїками Министерства защити животного стредку о тим и о других проєктох, як и зоз представнїками окончователя роботох, проєктантох и компетентних оддзелєньох котри анґажовани на проєкту.

Перше место роботох обишли вєдно зоз помоцнїцу министра защити животного стредку Неду Кажич и секретарку у тим министерству Ивану Йокич. Нєобходна опрема випоручена и роботи почали.

Як визначел Ґлушац, проєкт важни жительом Коцура котри ше годни приключиц на канализацийну систему, важни за животне окруженє у тим месце котре сиґурно будзе чистейше, важни за централни пречисцовач одрутних водох котри достанє можлївосц робиц з векшим капацитетом, а важни и за Вельки бачки канал прето же, як додал, то будзе ище єден крочай блїжей ґу хвильки кед почнє його чисценє и ревитализация.