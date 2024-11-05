Почала виронаука за першопричашнїкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 3. новембра 42. першопричашнїки и їх родичи перши раз ше стретли у Виронаучней сали порадзиц ше о поукох котри предстоя першопричашнїком. Перша причасц будзе отримана 15. юния 2025. року.

Стретнуца зоз вироучительками: ш. Франциску Цюпер и ш. Доминику Биба и ш. Емануїлу Киндзерску, СНДМ, дзеци буду мац каждей нєдзелї на 10:30 годзин. Источашнє керестурски парох ше будзе стретац зоз родичами. Уж такой внєдзелю шестра Доминика отримала з дзецми годзину на тему „Мено Божеˮ.

Попри вироучителькох, присутни ше стретли и зоз керестурским парохом о. Владиславом Варґом котри будзе тримац виронауку за родичох и зоз ґенералну настоятельку шестрох Служебнїцох ш. Софию Лебедович, котра у визитациї манстиру у Руским Керестуре.

Шестра София и зоз родичами и зоз дзецми побешедовала и визначела значносц потримовки родичох у тей етапи духовного живота першопричашнїкох.