РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 9. новембра за першопричаснїкох, односно школярох другей класи, почала виронаука хтора ше отримує на 10:30 годин, пред Службу Божу na полдванастeй.

После Служби Божей, на 12:30 виронауку маю школяре трецей класи.

Вовотрок, 11. новембра после вечаршей Служби Божей, хтора на 17 годзин почала Дзевятнїца до Блаженей Йосафати хтора ше модлї у Новим манастире на Фрушкогорскей улїци.

На соботу, 15. новембра керестурским вирним почина пост.

На нєдзелю, 16. новембра, Шветови дзень худобних и Нєдзеля Каритасу. Дзвончок ше дава за потреби парохиялного Каритасу, а през тидзень мож принєсц и облєчиво, обуй, або поживу до Каритасу.