Почали пририхтованя за емитованє подкасту

НОВИ САД – У Заводу за културу войводянских Руснацох, пияток 8. децембра, отримана треца схадзка Одбору за информованє Националного совиту Руснацох.

Дньови шор мал три точки, а найважнєйша ше одношела на подкаст и утвердзованє динамики активносцох членох Одбору у пририхтованю прилигох.

Нєобходна опрема за роботу на подкасту скоро у подполносци купена и сцигла на адресу Одбору. Слово о сучасних камерох, микрофонох и других нєобходних предметох за реализованє подкасту. Вредносц опреми виноши 350.000 динари хтори Одбор мал у своїм буджету.

Як порадзене на схадзки, редакцию подкаста творя члени Одбору, студио за знїманє будзе у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох.

На схадзи утвердзене же би ше у януару идуцого року емитовало першу епизоду, цо би була розгварка зоз предсидательом Националного совиту Руснацох Йоакимом Рацом. З оглядом же циль подкасту же би информовал о роботи Совиту, алє и же би обрабял актуални теми, плановани раз мешачно розгварки и з другима особами з нашей заєднїци.

Епизоди з подкасту буду емитовани на дружтвених мрежох, як и на веб-боку Националного совиту Руснацох.