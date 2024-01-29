Почали пририхтованя за другу полусезону

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб Русин почал зоз пририхтованями за ярню часц першенства. На першим тренинґу у спортскей гали одволало ше задоволююце число бавячох.

Клуб после законченей першей полусезони напущели велї бавяче, а то углавним бавяче зоз околїска. За клуб у наиходзацих стретнуцох буду бавиц найвецей бавяче з валалу, а до постави за перши тим Русина уведло ше и младих бавячох зоз Керестура.

Фодбалски клуб Русин ма нового/старого тренера, бо потерашнього Слободана Миловича на тим месце нашлїдзел Ранко Делич котри уж водзел екипу Русина.

Од помоцнєньох котри сцигли до Русину то бавяче – Михаило Бижович и Илия Йованович, а у клубу тиж остал и Дарко Сушич.

ФК Русин ше после першей часци першенства находзи на предостатнїм, 15. месце на таблїчки зоз освоєнима 11 бодами и шлїдзи им велька борба и намаганє же би остали и шлїдуюцого року у Подручней фодбалскей лиґи Зомбор.