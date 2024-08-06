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Почали пририхтованя за нову сезону

автор Л. Вереш, фото: А. Бечкеречки
автор Л. Вереш, фото: А. Бечкеречки 4 Опатрене

ДЮРДЬОВ – За фодбалерох дюрдьовского Фодбалского клубу ,,Бачка 1923” концом юлия почали пририхтованя за нову сезону, хтора почнє 17. авґуста.

Вредно ше роби же би бавяче були у форми и кондициї та з тим и порихтани за нови успихи. Окрем тренинґох, Дюрдьовчанє мали прешлей нєдзелї, 4. авґуста, приятельске стретнуце на домашнїм терену, зоз фодбалерами Фодбалского клубу „Задруґар” зоз Горнєй Трепчи.

Обчекує ше же єшеньска часц першенства будзе барз интересантна, з оглядом же конкуренция у Першей новосадскей лиґи будзе досц моцна. Навияче лєдво чекаю знова видзиц бавячох свойого клубу на терену и провадзиц их на каждим змаганю до побиди.

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