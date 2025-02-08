Почали проби за Ружову заградку

НОВИ САД – Почали проби за тогорочни Фестивал рускей шпиванки „Ружова заградка 2025” котри будзе отримани 16. марца у Сербским народним театре у Новим Садзе.

На конкурс за нови руски шпиванки Явней медийскей установи „Радио-телевизиї Войводини” сцигли роботи 23-ох авторох, а за Фестивал вибрани 16 композициї.

Медзи вибранима авторами шпиванкох єст и нових, як и тих котри поряднє участвую на Фестивалє, а композициї буду интерпретовац шпиваче зoз уж познатей младшей ґенерациї, дзе тиж будзе и ошвиженя.

Ревиялна часц будзе пошвецена Йовґенови Надьови котри того року означує 50 роки своєй кариєри.

Обидва оркестери, и народни и тамбурови уж почали з пробами, а студийне знїманє почнє концом фебруара.