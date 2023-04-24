Почали роботи на Духовним центру „Емаусˮ у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Гоч яр почала зоз дижджами, у Марийовим святилїщу Водица почали роботи на Духовним центру „Емаусˮ.

Вецей подприємства дали свойо понуканя за виводзенє того проєкту, алє Подприємство за продукцию, будовательство, тарґовину и услуги „Слован-Проґресˮ ДОО Селенча заш лєм дало найвигоднєйше понуканє. Вони робели и роботи на обнови закрица на катедралним храме св. Миколая, та су по своєй схопносци и квалитету уж познати у Керестуре, потолковал парох керестурски о. Владислав Варґа.

За тераз викопани ярки за фундаменти, а нєодлуга ше, у догварки зоз кир Георгийом Джуджаром буду пошвецени и фундаменти. До фундаментох ше положи и историйня капсула у котрей буду на перґаменту написани основни податки о будовнї. Тоти податки оставаю за будучносц убудовани до фундаменту.

О тим збуваню явносц ище будзе поинформована.