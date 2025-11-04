Почали роботи на реконструкциї закрица

Велька сала и бина у Доме култури у Руским Керестуре заварта за хаснованє од авґуста прешлого року пре нєбезпечносц, закрице над тоту часцу будинка озбильно премакало, обачене и же ше улєгнул падлаш дзе ношаца греда, очкодована и часц древеней конструкциї закрица, черепи, алє и нукашньосц

Роботи на реконструкциї розпочати прешлого тижня, плановане же буду тирвац 30 роботни днї, можебуц кус длужей кед же буду очежани условия пре хвилю, алє вшелїяк же би требало буц закончене по децембер. Такой, на хаснованє будзе отворена за шицки будуци змисти керестурских аматерох.Чолни людзе у рускей заєднїци були свидоми озбильносци ситуациї, медзитим прави проблем и виволанє було як обезпечиц финансиї. Снователь Дома култури Општина Кула, медзитим, у буджету нє було средства же би ше видвоєло за тоту наменку.

СРЕДСТВА ЗОЗ РЕБАЛАНСОМ БУДЖЕТА АП ВОЙВОДИНИ

Потим, Општина конкуровала на конкурс Покраїнского секретарияту за културу, алє за тот проєкт нє одобрени средства, гоч було обецунки же ше наидзе на порозуменє. После того нєуспиху, реаґовали шицки вєдно, Дом култури, Театер „Петро Ризнич Дядя”, и Национални совит Руснацох, та конєчно средства опредзелєлни зоз ребалансом покраїнского буджета, о чим детальнєйше потолкує Йоаким Рац, бувши предсидатель НСР у чиїм мандату посцигнути тоти догварки.

– З оглядом на тото же Покраїнски секретарият за културу прешлого року розписал конкурс на котри Општина конкуровала зоз проєктом реконструкциї часци закрица на Доме култури, алє проєкт нє прешол на конкурсу. Потим зме у догварки зоз предсидательом Општини Кула Дамяном Миляничом, до чого ше уключели и Национални совит Руснацох, Дом култури Руски Керестур, Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя”, и вєдно зме ище раз пробовали потолковац ситуацию людзом у Покраїни, понеже нам инспектор завар єдну часц Дома култури. Так же ше нам поспишело у розгваркох зоз одвичательнима же бизме достали средства, и Влада АП Войводини нам одобрела тоти средства Општини, и Општина и водзи реконструкцию. На явней набавки вибрани виводзач роботох, и тераз ше розпочина роботи. Наздаваме ше же ше шицко закончи успишно, и же бина и велька сала буду у функциї уж до децембра. Цо ше дотика дальших роботох, ниа тераз ше догварели предсидатель Општини Кула и директор Дома култури же превежню нєобходни крочаї за дальши роботи. Же би ше реконструовало цали Дом култури, понеже є правени 60-тих рокох, потим добудовйовани, та преправяни. Наздавам ше же тема отримованя будинку будзе актуална и надалєй, и же то будзе потримовац и НСР, гоч я вецей нє там, и же зме конєчно годни достац дом култури таки яки ше швечи Руснацом – потолковал Йоаким Рац.

ЄДЕН З НАЙВЕКШИХ ДОМОХ КУЛТУРИ У ОПШТИНИ

Будинок Дома култури Руски Керестур медзи найвекшима и найкомплекснєйшима медзи шицкима на териториї Општини Кула, ту єст каждодоньово змисти за аматерох вецей секцийох и вецей возростох, у нїм змесцени и Театер. Так повесц будинок ше наисце хаснує, нїґда є нє празни, а сала и бина наисце потребни. О терашнїх роботох и будуцих планох потолковал предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

– То єден зоз найвекших и найкомплекснєйших домох култури у нашей општини, од окремного значеня нє лєм за Руски Керестур и нашу општину, алє и за националну заєднїцу Руснацох. Предходни даскельо роки ту поменяни облаки, и тиж пременєни и способ зогриваня, бо ше зоз угля прешло на ґаз. Тераз ше будзе робиц повалу, и часц закрица. А ту у розгварки и зоз директором и зоз його сотруднїками догварене же би ше поробело ище єден детальнєйши проєкт насампредз за цале закрице, и же бизме идуцого року почали реконструкцию цалого закрица, а потим у фазох реконструовали комплетни обєкт. То єден зоз векших домох култури, ту єст цали дзень збуваня, и дополядня и пополаднями, у будинку єст вше проби. Ту пребуваю и заняти, и числени аматере. То обєкт котри наисце вимага вельо, и пре велькосц и обсяг роботох, а зоз цильом же бизме отримали континуитет роботи, же би ше голєм єдну часц могло хасновац, плануєме же би ше у наиходзацих рокох шицко реконструовало по фазох, покля нє дойдземе до подполно реконструованого обєкту – визначел Дамян Милянич.

ВИВОДЗАЧ РОБОТОХ ЗОЗ ВАЛАЛУ

На явней набавки, медзи осем котри ше приявели, за виводзача зоз найвигоднєйшим понуканьом вибране подприємство МАКО МИЛ ДОО, у власносци Керестурца Синишу Ковачевича котри и потолковал деталї коло роботох.

– Вредносц роботох по контракту виноши 2,6 милиони динари без ПДВ-а, хтори облапяю реконструкцию часци закрица, падлашу, древеней конструциї, рипанє мурох, ґлетованє, билєнє, цо спричинєла вода котра чурела. Зопреме чуренє води, и оспособиме салу же би ю инспектор пущел до роботи. Медзитим, тирваце ришенє будзе комплетна реконстукция закрица. Тераз знїмаме падлаш и древену констуркцию лєм на тей часци. Поставиме изолацию и шицки роботи котри ше нам зявюю. Плановане же бизме закончели за 30 роботни днї, з можлївим предлуженьом од 10 до 15 днї, алє шицко завиши од хвилї. У реконструкциї положиме исти череп яки и бул, заменїме препаднути древени роги, як и падлаш котри вязани за тоту часц. Нажаль, прето же кров направени зоз вецей часцох, понеже ше доправяло, то и єдна зоз причинох прецо так замакало – потолковал Синиша Ковачевич.