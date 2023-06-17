Почали роботи у Йована Суботича

НОВИ САД – Обнова драги у Улїчки Йована Суботича у Новим Саду почала вчера, прето пришло до пременки режиму транспорту.

Як гваря у городскей управи, тота улїчка барз очкодована и одредзена є як приоритетна за урґентну санацию. У тей улїчки ше находзи Грекокатолїцка церква святих апостолох Петра и Павла и Руски културни центер.

У першей фази роботи ше буду одвивац у часци од Кисачкей улїчки по Улїчку войводи Бойовича и на тей часци будзе по 1. юлий застановени транспорт.

У идуцей фази роботи ше буду одвивац у другей часци Улїчки Йована Суботича, о чим явносц будзе информована, гварене у Городскей управи.

Вони додаваю же ше город будзе намагац же би по конєц рока цо вецей транспортни драги достали квалитетни подлоги, а єдно з найвекших виволаньох будзе регабилитация Булевара ошлєбодзеня.