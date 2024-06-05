Почали „Змайово дзецински бависка”

НОВИ САД – У Дзецинским валалу у Сримскей Каменїци, 3. юния шветочно отворени 67. Змайово дзецински бависка.

Награду Змайова поетска палїчка и чесц отвориц тогорочни Змайово дзецински бависка достал писатель Урош Петрович.

Плакета Змайових дзецинских бавискох за окремне доприношенє литератури за дзеци додзелєна писательки Ясминки Петрович, а награда за популаризованє литератури за дзеци уручена Бабкарскей сцени Народного театру Тоша Йованович зоз Зренянину.

Змайово дзецински бависка тирваю по нєдзелю, 9. юний, а програма ше реализує на вецей локацийох у Новим Саду, Змаєву, Катю, Будисави и Кисачу.

Програму мож опатриц на тим линку.