Почало 63. Медзинародне бициґлистичне „Обегованє през Сербию”

ЗОМБОР – Медзинародне бициґлистичне обегованє наволане „Обегованє през Сербию“ шветочно отворене вчера, 10. октобра у Зомборе.

На шветочним отвераню бициґлистох привитали и пожадали им успиху и добри резултати покрајински секретар за спорт и младих Дане Баста, горадоначальнїк Зомбора Антонио Раткович, предсидатель Бициґлистичного союза Сербиї Душан Ґоїч и предсидатель Бициґлистичного союза Републики Сербскей Владимир Куваля.

У обегованю участвую бициґлисти зоз 21 держави: Французкей, Велькей Британиї, Голандиї, Италиї, Шведскей, Швайцарскей, Словениї, Ирскей, Австриї, Греческей, Горватскей, Мадярскей, Румуниї, Тайланда, Польскей, України, Словацкей, Нового Зеланду, Еритреї, БиГ и Сербиї. Змагателє подзелєни до 17 екипох, а медзи нїма и вецей наационални екипи.

Обегованє през Сербию подзелєне до трох етапох, а длуге є коло 500 километри. Бициґлисти буду вожиц 150 километри у першей часци од Зомбора през Кляїчево и Телечку до Бачкей Тополї, Кули и Нового Саду. Циль другей етапи будзе у Зренянину, а руши ше з Нового Саду. Закончуюца треца етапа будзе ше вожиц од Зренянина до Пожаревцу.