Почало наплацованє паркинґу у Вербаше

ВЕРБАС – Од 1. авґуста у Вербаше почало наплацованє явних паркинґох за моторни превозки, а поверхносци подзелєни на жовту и белаву зону и чишля 954 паркинґ места.

Жовта зона – парковиско у Маршала Тита (од Ґустава Крклеца до Иви Лоли Рибара), видзелєне парковиско коло будинку Основного суду, парковиско Пoгинутих борцох (од Народного фронта по Площу Николи Пашича).

Белава зона – у улїци И. Л. Рибара (од Сави Ковачевича до Народного фронта), у Ґустава Крклеца (од Сави Ковачевича до ЮНА зоз ПС Вербас), у Блоку Василия Копривици, Блоку Сави Ковачевича (од Ґустава Крклеца по Погинутих борцох), паркинґ у ЮНА дзе видзелєни паркинґ Дома здравя „Велько Влахович”.

Цена хаснованя явного паркинґа за єднократне паркиранє у жовтей зони виноши 50 динари, у белавей 35 динари, а цалодньове паркиранє у тей зони кошта 120 динари. Паркиранє ше наплацує у периоду од 7 по 19 годзин.

За єднократне паркиранє у жовтей зони треба послац СМС порученє зоз податками на число 8301, за єднократне паркиранє у белавей зони на 8302, а за цалодньову карту у белавей зони на 8303. Дньову паркинґ карту мож купиц на трафики „Мини маркет 3Г” на Автобусней станїци у Вербаше, а вожач длужни охабиц карту на видним месце на преднїм склу.

Нєогранїчене хаснованє паркинґа у жовтей зони кошта 2.500 динари за мешац, а за 12 мешаци 25.000 динари. У белавей зони мешац паркираня виноши 1.750, а за цали рок 17.500 динари. Мешачна предплатна карта за квартельошох кошта 120 динари, а за 12 мешаци 1.200 динари.

За резервованє паркинґ места у жовтей зони за мешац треба видвоїц 15.000, а за 12 мешаци 150.000 динари. У белавей зони резервация за мешац кошта 11.000, а за 12 мешаци 110.000 динари.

Надополнєнє за скланянє превозки кед то накаже транспортна инспекция виноши 12.500 динари, а надополнєнє за пробованє скланяня превозки кед ше розкаже кошта 2.500 динари.

Квартельоше хтори биваю у зонох дзе ше наплацує паркиранє можу купиц мешачну, або рочну карту по вигодних ценох. Вимоги за тоту намену ше дава у ЯКП „Комуналєц”.