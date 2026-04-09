Почало означованє рочнїцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Шветли вовторок, 7. априла Епархия св. о. Миколая почала означованє 380 роки Ужгородскей униї, 275 роки од снованя Грекокатолїцкей парохиї св. о. Миколая у Руским Керестуре и 250-рочнїци грекокатолїцкей парохиї Успения Пресвятей Богородици у Коцуре (1776. рок).

У Водици того дня, 7. априла бул Молебен, а парох о. Владислав Варґа уведол присутних з рускима молитвами до Молебену, а о. Михайло Шанта бешедовал о трох рочнїцох и здогаднул и на 25-рочнїцу од упокоєня о. Адама Гнатюка хтори службовал у Индїї. Його панїматка Еуфемия Гнатюк Рускаї зоз Керестура, а подаровала вишивани ризи Богородицово до Водици. Нєшка жиє у Канади.

Шпиванє предводзел Александар Планкош, а модлєло ше и за Емаус центер, за Рочнїци и за потреби шицких вирних. Парох о. Варґа здонаднул присутних на 250. рочнїцу приселєня Руснацох 1995. року и на молитву котру модлєл владика Славомир Микловш, а пошвецел ю цалому нашому народу и дал го под покров Пресвятей Богородици.

Спомнути рочнїци ше будзе означовац през цали рок. Од соботи, 11. априла вечарши Служби Божо буду лєм у Водици на 18 годзин.