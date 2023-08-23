Почало приявйованє за помоц дзецом до 16 рокох

БЕОҐРАД – Тих дньох почало приявйованє дзецох за пенєжну помоц котру держава дава дзецом до 16 рокох.

Приявйованє ше окончує на порталу Управи за трезор, а будзе тирвац по 20. септембер. За тоту єднократну помоц мож приявиц дзеци котри народзени после 21. новембра 2006. року а, як сообщело Министерство финансийох, очекує ше же тоту помоц достаню 1.000.190 дзеци, за цо буду видвоєни коло 12 милиярди динари зоз буджету.

Право на державну помоц ма мац дзецка, у винїмковим случаю оцец, хранитель односно особа хтора ше стара о дзецку под условиями хтори предписани зоз законскима ришенями, хтори ступели на моц 1. авґуста.

Поступок приявйованя єдноставни – мац дзецка треба же би уписала свойо ЄМЧГ (єдинствене матичне число граждана) и число особней карточки, а потим треба вибрац банку у хторей жада же би бул уплацени пенєж.

Самохрани оцове, окрем спомнутих податкох, буду мушиц приложиц и диґитализовану фотокопию правомоцней судскей одлуки на основу хторей видно же сами окончую родительске право.

Хранителє дзецох хтори маю право на тоту помоц, як и тоти хтори доставаю социялну помоц, нє маю обовязку ше приявйовац, бо им пенєжна помоц будзе уплацена автоматски.

У явносци ше оглашели дзепоєдни родичи усвоєних дзецох хторим електронска приява нє була прилапена прецо поднєсли жалбу, алє ше вчера оглашело Министерство по тим питаню и наявело же ше тоти проблеми зявели пре гришки у бази податкох. Як наявене, тоти гришки тих дньох буду виправени.

Помоц би мала буц виплацена по 25. септембер, а найпознєйше по 1. октобер.