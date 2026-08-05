Почало приявйованє на Tурнир младших катеґорийох „За Мариa”

ДЮРДЬОВ – Управа Фодбалского клуба „Бачка 1923” зоз Дюрдьовa и того авґуста орґанизує Mемориялни фодбалски турниру младших катеґорийох „За Мария” 2026. рок.

Турнир будзе тирвац три днї у авґусту, пияток, соботу и нєдзелю, од 28. по 30. авґуст. Систем бавеня 2013. рок – 10+1, 2015. рок – 8+1, други – 6+1.

Котизация 8.000 динари. Орґанизатор обезпечи погари и медалї за три найлєпше пласовани екипи, як и напой, овоци и ужину шицким учашнїком на турниру.

Приявиц ше мож по соботу, 22. авґуст на число телефона 061/132-55-59.