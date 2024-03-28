Почало ше обнавяц виборну наставу у Суботици

ЗОМБОР – Представителє Националного совиту Руснацох и його Одбору за образованє вчера мали приєм при руководительки Школскей управи Зомбор мр Милани Млинарски и бешедовали о обнавяню виборней настави руского язика у Суботици. Єст реални вигляди же би могла почац од септембра.

На приєму були предсидателє НСР и його Вивершного одбору Йоаким Рац и Желько Ковач и предсидателька Одбору за образованє Олена Папуґа. Вони з руководительку Млинарскову посцигли догварку же ше почнє урядово ришовац тоту инициятиву Одбору за образованє, а по одлуки зоз остатнєй його схадзки, и з арґументами же у суботицких школох єст достаточне число заинтересованих школярох за виучованє руского язика, як и заинтересована особа за викладанє, а то Мая (Ґубаш) Джумич, родом з Коцура.

Руководителька Школскей управи, як гварела, помогнє у тим, лєм єй цо скорей треба дац число заинтересованих дзецох по школох. У тим ше обовязал Одбор за образованє вєдно зоз членами Дружтва Руснацох Суботици.