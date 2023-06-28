Почало чуванє хотара

ОПШТИНА ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель и того року обезпечела защиту цалого хотара, односно трицец два тисячи гектари обрабяцей жеми, у догварки зоз польопривреднїками и у сотруднїцстве зоз професийну аґенцию за видео-надпатранє и обезпеченє, Польопривредну службу ЯКП „Чистота Жабель” и зоз потримовку локалней милициї. Аґенция за обезпеченє, хтору анґажовала Општина Жабель, нєпрериво надпатра урожай, зоз потримовку милициї.

Модлї ше гражданох хтори дацо обача на хотаре же би приявели до контролного центру на число телефона 062/822-1417.