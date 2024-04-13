Почало швето театралней творчосци Руснацох (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера вечар, 12. априла зоз отвераньом вистави малюнкох Петра Ризнича „З Дядового ателєа у голу сали Дома кулутри за котру бул задлужени Мирон Джуня, практично, започал и тогорочни 56. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї.

После Джуньового слова и слова директора Дома култри Руски Керестур Владимирa Надя, патраче вошли до сали у котрей на нїх чекала представа Фйодора Михайловича Достоєвского у виводзеню Драмского студия „АРТ“, у режиї Владимира Надя и виводзеню ґлумца Мирослава Малацка. Пред представу Мемориял отворела єдна з тогорочних ювилантох Ирина Гарди Ковачевич.

Ефектнєйше отверанє озда анї нє мож було задумац, окреме же тоту представу виведзену 2020. року нє видзело вельо патрачох.

Сценоґрафия, визуални ефекти, окреме вибрана музика и рухи єдиного ґлумца уцагли патрача до „Сна шмишного чловека“, котри по конєц тримал патрача будного, односно у сну. Нащивителє видзели историю чловечества на сцени зжатей до менєй як єдней годзини котра их нагнала на розудмованє, после котрого лєгко дойду до лєпшей верзиї самого себе.

Нєшка вечар на керестурескей сцени представи ше Културно образовни центер, Аматерски театер „Бранислав Нушич” зоз Шиду, зоз представу „Родзени“ Цветина Аничича котри подпсиує и режию.

Уход на представи ше нє наплацує.