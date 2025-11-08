Почало усельованє бруцошох до студентских домох

НОВИ САД – Зоз Студентского центру Нови Сад сообщели же почало усельованє струдентох перших рокох до домох у Новим Садзе, Зренянину и Зомбору, хторе тирва до 14. новембра.

Конкурс за змесценє студентох старших рокох отворени до 5. децембра. Право на прияву маю студенти хтори студираю звонка места пребуваня и финансую ше зоз буджета, як и студенти зоз реґиону хтори виполнюю условия конкурсу.

Студентски центер обезпечел вкупно 3054 места, з чого 2713 у Новим Садзе, 208 у Зренянину и 143 у Зомбору.

У студентскей мензи фриштик ше служи од 7 до 9 годзин, полудзенок од 11 до 15 годзин, а вечера од 17 до 20 годзин.