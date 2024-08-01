НОВИ САД – Вчера, 31. юлия, у Заводзе за културу войводянских Руснацох почало знїманє радио-драми „Воденїчка на стриберним потоку”, по приповедки познатого руского писателя за дзеци Мирона Будинския.

Ношитель проєкту Руски културни центер з Нового Саду у партнерстве зоз Новинско-видавательну установу „Руске слово”, а средства обезпечени на конкурсу Завода за културу войводянских Руснацох.

Режию и драматурґию пририхтали учительки Оля Яковлєв и Ана-Мария Рац, вєдно зоз нашлїднїцу авторских правох Лару Петкович, унуку Мирона Будинския. Дизайн звуку Йован Живкович.

У плану же би ше до єшенї зняло радио-драму, а шлїдуюцого року же би ше проєкт розвил до репринту кнїжки „Воденїчка на стриберним потоку”, котра будзе часц преслави 80-рочїци НВУ „Руске слово”.