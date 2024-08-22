Початком септембра други уписни термин на Русинистики

НОВИ САД – Други конкурсни термин на Оддзелєню за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе будзе 5. и 6. септембра, за школски 2024/25. рок, од 9 по 11 годзин на шалтерох Студентскей служби.

Покладанє примацого испита будзе 9. септембра на 10 годзин, прелиминарни ранґ лїстини буду обявени 10. септембра, а конєчна лїстина будзе обявена 12. септембра. Кандидати ше годни уписац 13. септембра.

На Оддзелєню єст места за штверих студетох/студенткинї чийо ше школованє финансує зоз буджета, односно за шесцерих на самофинансованю.

Як обявене на сайту Филозофского факултету, рочна школарина за державянох Републики Сербиї котри ше самофинансую виноши 96.000 динари, а за студентох з иножемства 2.000 евра.

На сайту мож пречитац и шицки други информациї, о документациї потребней за упис, терминох приявйованя, примацих испитох и друге.