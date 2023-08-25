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Початком септембра други уписни термин на Русинистики

автор Я. Дюранїн
автор Я. Дюранїн 95 Опатрене

НОВИ САД – Други уписни термин на Оддзелєню за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе будзе 4. и 5. септембра, за школски 2023/24. рок.

На Оддзелєню єст места за трох студетох/студенткинї чийо ше школованє финансує зоз буджета, односно за шесцерих на самофинансованю.

Як обявене на сайту Филозофского факултету, рочна школарина за державянох Републики Сербиї котри ше самофинансую виноши 96.000 динари, а за студентох з иножемства 2.000 евра.

На сайту мож пречитац и шицки други информациї, о документациї потребней за упис, терминох приявйованя, примацих испитох и друге.

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