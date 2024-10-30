Почина дератизация, мож достац безплатни мамки

ВЕРБАС – Општинска управа Вербас сообщела же Циклонизация АД и Циклонизация Лоґистика ДОО будзе запровадзовац третмани дератизациї явних обєктох и поверхносцох на териториї општини Вербас.

Третман дератизациї ше будзе окончовац у складу зоз вигоднима метеоролиґийнима условиями, починаюци од вовторку, 29. октобра. Планована дератизация пияцох, депонийох шмеца и побрежє Велького бачкого каналу.

Як наведзене у сообщеню, дератизацийни мамки буду доставени и у локалних месних заєднїцох општини Вербас дзе их гражданє годни особнє превжац. Слово о сучасним биоцидним препарату одложеного дїйствованя у фабричним пакованю од 1 кг, а шицки упутства за хаснованє и мири осторожносци видруковани на пакованю.

Дератизацийни мамки безплатни за шицких гражданох.