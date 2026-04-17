Почина Драмски мемориял

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Доме култури у Руским Керестуре на пияток 17. априла почнє 58. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї и будзе тирвац по нєдзелю 26. април.

Мемориял почнє 17. априла зоз отвераньом вистави театралних бабкох и маскох на 19:30 годзин, а потим на 20 годзин Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя” одбави „Кантату за Ленку и Лазу” автора и режисера Славка Ороса.

Драмска секция „Велимир Сендич Велько” Дома култури Сивец, пред керестурску публику виведзе „Систем Рибадие” автора Жоржа Фейдоа, у режиї Милоша Милошевича Шика, а представу годно одпатриц на соботу 18. априла тиж на 20 годзин. Тераз уж по традициї будзе отримани и Вечар ювилантох, хтори того року будзе пошвецени Дюрови Папгаргайови и Ани Дудашовей з нагоди 90 рокох од їх народзеня, а на тим вечаре здогаднє ше и на Владимира Бесерминя, хтори би того року наполнєл 80 роки. Модераторка вечара будзе Ясмина Дюранїн.

Першу и єдину дзецинску представу на тогорочним Мемориялу наймладши патраче годни одпатриц на штварток 23. априла на 12:15 годзин кед Драмски студио „Арт” Дома култури Руски Керестур, по мотивох Карла Колодия, одбави представу „Авантури єдного робота”, за хтору режию подписую Ребека Планчак и Мирослав Малацко, а текст прилагодзела Планчакова.

У рамикох Мемориялу, на пияток 24. априла на 20 годзин, Драмски студио „Звонимир Павлович” Руского културного центру Нови Сад публики представи „Чарного лебеда”, по мотивох драмского тексту Звонимира Павловича, а у адаптациї и режиї Славка Виная.

Попри госцох зоз Сивцу и Нового Саду, публики ше представя и ґлумци Културного центру з Кули, зоз представу Джона Патрика Шенлия „Подозривосц”, у режиї Слободана Станковича, хтора почнє на 20 годзин.

Остатнї дзень, нєдзеля, 26. април предвидзени за промоцию кнїжки Дюри Латяка – „Руски народни театер Петро Ризнич Дядя – 50 роки” хтора почнє на 20 годзин.

Тогорочни Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї софинансовали: Општина Кула, Национални совит Руснацох и Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами АП Войводини.