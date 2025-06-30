ДружтвоРутенпресТексти

Почина Дзецинске лєто

автор С. Саламун
автор С. Саламун 21 Опатрене

ЖАБЕЛЬ – На пондзелок 30. юния у парку у центре Жаблю, опрез православней церкви святого Николая, почнє седмодньова Манифестация за дзеци Дзецинске лєто 2025.

Дзеци шицких возростох и їх родичох обчекує рижнородна програма. Кажди дзень будзе одбавена по єдна, або два дзецински представи, вецей днї дзеци буду забавяц аниматоре, буду орґанизовани рижни роботнї, а остатнї дзень наступ буду мац танцоше сучасних и жридлових сербских танцох.

Орґанизаторе Манифестациї котра будзе тирвац по нєдзелю 6. юлий, Туристична орґанизация општини Жабель и Општина Жабель. Шицки днї програма почина на 19 годзин.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нєшка схадзка Роботного цела за младих

Богата програма шпиванки и танцу на Одгукох ровнїни...

На „Червеним пупчу” осем нови композициї (фото)

Перша Служба Божа нового пароха

Лєтни ноцни турнир турнир почнє 6. юлия