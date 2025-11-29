ЗдруженяКултураМанифестациїРутенпресТексти

Почина ювилейна 15. Коцурска чутка

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 11 Опатрене

КОЦУР – Ювилейни 15. Медзинародни фестивал гумору и сатири Коцурска чутка / Куцурски клип / Kuczorai Csutka / Kucura Corncob будзе отримани за викенд, 29. и 30. новембра.

На соботу, 29. новембра, на 10 годзин у Малей сали Месней заєднїци Коцур отрима ше 5. схадзку Форума русинскей младежи, хтору орґанизує предсидатель Форума младих Рускей матки Срдян Ґовля.

Госци за Коцурску чуточку и Коцурску чутку буду привитани у Огньогасним доме Коцур. На 14 годзин будзе отверанє Кукуричного етно стола котри приготовя членїци Активу женох КУД Жатва, а на 15 годзин плановани початок Коцурскей чуточки у Велькей сали Дома култури. Наступя члени секцийох Дружтва Руснак з Горватскей, будзе представени и еколоґийни часопис за дзеци Чуваре ровнїни, як и преглашенє лауреата Руского витяза за найлєпшу сказку.

На 16 годзин почнє Централна манифестация Коцурска чутка, а у тей часци програми буду преглашени лауреати у пейцох гумористично-сатиричних катеґорийох, лауреат Награди Соцки и продукователь найдлугшей чутки рока 2025. Тиж, публики буду премиєрно представени два гимни Коцурскей чутки, на руским и сербским язику, як и найновша кнїжка КПД ДОК – Нови Сад и Рускей матки Єднаки зме Милана Добровольского Ранчера. На промоциї буду бешедовац и рецензентка мр Гелена Медєши и рецензент проф. Др Михайло Фейса. После програми на 18 годзин плановане друженє у просторийох ДОД Коцур.

Други дзень, Коцурскей чутки пошвецени здогадованьом, а пополадньова часц програми пошвецена єдному зоз сновательох Фестивалу Александрови Деветакови и будзе отримана у просторийох валалскей Библиотеки на 17 годзин. Плановани предполадньови Шаховски мемориялни турнир будзе отримани даскельо тижнї познєйше, док ше створя условия.

Уход на шицки програми Фестивала безплатни.

