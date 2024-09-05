Почина Калеидоскоп култури, нєшка „Корзо” – концерт на отвореним

НОВИ САД – Нєшка, 5. септембра зоз концертом класичней музики на отвореним – „Корзо”, почнє седми Калеидоскоп култури и будзе тирвац по 5. октобер.
Шветочна церемония отвераня Калеидоскопа култури – „Корзо” почнє на 20:30 годзин, на Булевару Михайла Пупина.
На концерту класичней музики на отвореней бини наступи млада виолинисткиня Лана Зорян, алє и Войводянски симфонийски оркестер под дириґентску палїчку Максимилияна Хаберштока.
По 5. октобер на седмим Калеидоскопу култури буду участвовац вецей як 500 уметнїки и прикажу найлєпше з пейц файтох уметносци – виводзацкей, визуалней, применєней, архитектури и литератури.
Уход на програми Калеидоскопу култури шлєбодни.
Вецей информациї о програми мож опатриц на сайту Калеидоскопу култури.