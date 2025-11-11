Почина „Костельникова єшеньˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочна 32. Културна манифестация „Костельникова єшеньˮ, почина на пияток 14. новембра. Будзе тирвац аж три викенди у периодзе од 14. по 29. новембер, док за остатнї дзень манифестациї, 29. новембер, запланована Мултимедиялна манифестация младих „Дньовка”.

Першого дня Манифестациї, пияток 14. новембра, будзе промоция нових виданьох и стретнуце зоз писателями у двох терминох. На 11:30 годзин промоция кнїжкох будзе за школярох 1. и 2. класи, док на 13:10 годзин за школярох 3. и 4. класи основней школи, у Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре. На промоциї дзецинских кнїжкох, модераторка будзе Мая Зазуляк Гарди, а буду представени шлїдуюци виданя – „Квитки з мамовей заградкиˮ авторки Ани-Мариї Рац, „Смачни лакоткиˮ авторки Меланиї Римар, и „Шарканї и делфиниˮ, автора Саши Палєнкаша.

Истого дня на 17:30 годзин, у Доме култури, будзе отворена вистава фотоґрафийох автора Петра Дешича, а потим на 18 годзин, будзе отримана промоция нових кнїжкох за старших. Буду представени виданя НВУ „Руске слово” у сотруднїцтве зоз Заводом за културу войводянских Руснацох, та на тот завод буду представени шлїдуюци кнїжки –„После файронтуˮ Михал Симунович, „Руски народни шпиванки на пожичени мелодиїˮ Дюра Латяк, кнїжка др єромонаха о. Юстина Бойка „Преписка епископа Дионизия Нярадия з митрополитом Андрейом Шептицким (1902-1938)ˮ о хторей будзе бешедовац Сашо Сабадош, а представена будзе и кнїжка „Саскачивен мой други дом – Панонски Руснаци на канадскей прериїˮ, о хторей будзе бешедовац Блажена Хома Цветкович. У програми будзе участвовац и Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур.

Истого вечара, на 20 годзин у Доме култури, будзе отримани и Вечар здогадованьох, хтори того року будзе пошвецени животу и творчосци Юлияна Надя. Вечар будзе реализовани у копродукциї зоз Радио Новим Садом.

Традицийне Стретнуце рецитаторох з наших руских местох „Михайло Зазулякˮ, будзе отримане такой шлїдуюцого дня, всоботу 15. новембра, на 15 годзин, у Културним центре, у Кули.

Далєй ше „Костельникова єшеньˮ предлужує зоз промоциями нових виданьох и по других наших местох, та так, на вовторок, 18. новембра, од 13:30 и 14:20 годзин, промоция будзе у коцурскей Основней школи „Братство єдинствоˮ , истого дня, алє на 18 годзин, промоция будзе у Заводзе за културу войводянских Руснацох.

На соботу, 22. новембра, на 17 годзин, будзе у КПД „Дюра Кишˮ у Шиду.

На пондзелок, 24. новембра, на 18 годзин, у Доме култури у Руским Керестуре.

Потим шлїдзи Дюрдьов, на вовторок 25. новембра, на 11 годзин у Школи „Йован Йованович Змайˮ.

Промоцию нових виданьох ше отрима и у Коцуре, на пияток 28. новембра, на 18 годзин у Руским доме.

На соботу, 29. новембра, на 18 годзин, у КУД „Тарас Шевченкоˮ у Дюрдьове.

За остатнї дзень Манифестациї, охабена Мултимедиялна манифестация младих „Дньовка” хтора ше отрима 29. новембра на 20 годзин у Доме култури у Руским Керестуре.

Подробнєйши информациї о точних насловох кнїжкох за хтори буду отримовани промоциї у шицких терминох и по других руских местох, буду благочасово обявйовани на сайту „Руского словаˮ, односно дньовей аґенциї „Рутенпресˮ.