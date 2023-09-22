Почина културна манифестация „Кед голубица лєцела”

ПЕТРОВЦИ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – Пияток, 22. септембра почина ХІІІ културна манифестация „Кед голубица лєцела” у Винковцох и Старих Янковцох, а културни програми буду у Доме култури у Петровцох од 22. по 23. септембер.

Пияток, 22. септембра на 18 г у Доме култури будзе Медзинародни филмски вечар Русинох/Руснацох/Лемкох. Приказани буду два краткометражни документарни филми „Искра” (Iskra), хтори режирал Тибор Дюрдєв, а филм „Полонини” (Polonyny) режирала Доминика Новотна. После одпатрених филмох у сали „Соколана” будзе вечера за учашнїкох и госцох.

Соботу, 23. септембра у центру Старих Янковцох положи ше венєц на памятнїк бранительом Отечественей войни, а на 9 г почнє зашеданє Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох. Тиж так, на 9 г у Винковцох госцом зоз Румнуниї, русински ФС „Голубoк” Перeґу Mape, будзе орґанизоване туристичне розпатранє городу у котрим буду змесцени.

На 15:30 г у Петровцох, положа ше венци на памятняк бранительом Отечественей войни и Любки Сеґеди-Фалц, потим ше нащиви петровску Грекокатолїцку церкву Покрова Пресвятей Богородици и Етно збирку Русинох.

Централна културна програма „Кед голубица лєцела” почнє на 17 г у Доме култури, а Петровчаньом ше представя: руски оддзелєня ОШ „Aнтунa Бaуeрa” Вуковар и ПШ Петровци, русински ФС „Голубoк” Перeґу Mape (Румуния), КД Русинох Осиєк, КУД „Осиф Костелник” Вуковар, КУД „Яким Гарди” Петровци, КУД „Чаковци” Чаковци, Мадярски КУД Винковци, КУД „Людeвит Штур” Илoк и домашнє Дружтво „Руснак”.

Орґанизатор „Руснак” Дружтво Руснацох у Републики Горватскей, а соорґанизаторе MO Петровци, Општинa Стари Янковци, ДОД Петровци, ФК „Петровци”, ШФ „Koрнeр” и „Горватскa женa” Стари Янковци. Манифестация под покровительством Совиту за национални меншини Републики Горватскей, а з финансийну потримовку Општини Боґдановци и Стари Янковци и Ради рускей националней меншини городу Вуковару.