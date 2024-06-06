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Почина Манифестация Святовознєшенски днї у Дюрдьове

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 64 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Манифестация Святовознєшенски днї почина нєшка, 6. юния и будзе тирвац по нєдзелю, 9. юний.

Hєшка у Святосавским доме, на 18 годзин будзе преподаванє протоєрея ставрофора Бранка Чурчина на тему Живот у Церкви.

У КУД „Тарас Шевченко” на пияток, 7. юния, новосадски ґимназиялци виведу представу „Сказка о рибарови и рибки”.

У церковней порти Церкви Вознесеня Господнього будзе отримана подобова роботня хтору буду водзиц Соня Бреґун и Боян Єдич.

Остатнього дня манифестациї, на нєдзелю 9. юния на 11 годзин у Месней заєднїци Дюрдьов будзе отворена вистава подобових уметнїкох зоз Дюрдьова.

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