Почина Медзинародни рукометнo едукативни лєтни камп „Таланти”

ВЕРБАС – Вербас будзе домашнї I Медзинародного рукометно едукативного лєтного кампу „Таланти”, котри будзе тирвац од 5. по 10. юлий, а позбера рукометашох возросту од 16 по 19 роки зоз шейсцох жемох.

Снователє кампу Ненад Вучкович и Аким Комненич обдумали програму наменєну младим бавячом котри чежа ґу професионалней рукометней кариєри.

През шейсц днї кампу учашнїки буду участвовац на осем индивидуално-ґрупних тренинґох, двох психолоґийних роботньох и двох фахових преподаваньох. Програму буду водзиц реномирани тренере, бувши и терашнї бавяче и спортски фаховци.

За тренинґи бекох буду задлужени Кирил Лазаров, Момир Илич, Кокуча Филиберто, Милош Митрович, Жарко Шешум и Лазар Кукич, док кридла буду тренирац Милош Костадинович и Петар Комненич.

З пивотменами буду робиц Боян Белянски и Растко Стойкович, а з ґолманами Никола Маринович, Лука Радович, Владимир Цупара, Ґолуб Докнич и госци. За бавячох одбрани задлужени будзе Александар Роґанович, а Ненад Няради будзе водзиц физичне пририхтованє.

Психолоґийни роботнї будзе водзиц Бояна Єлич, а о здравю учашнїкох ше будзе старац Дом здравя Вербас и спортски физиотерапеут Александар Стоянович.

Камп отворени за шицких заинтересованих зоз швета рукомету, окреме за тренерох.