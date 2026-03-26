Почина предвиберанкова цихосц

КУЛА – На локалних виберанкох, хтори буду отримани на нєдзелю, 29. марца, право гласац маю вкупно 33.283 гласаче у општини Кула, а за 37 места у скупштинских лавкох буду ше змагац 5 лїстини на хторих ше находза вкупно 99 кандидати.

Предвиберанкова цихосц почина на ютре, пияток, 27. марца, а уж тераз мож повесц же ше за гласи найвецей борели лєм два лїстини, число 1. „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – Кула наша фамелия” и число 3. „Глас младих општини Кула”.

Активисти Сербскей напредней странки тих дньох у валалє у кампанї од дзверох по дзвери дзелєли нотеси, пенкала, вино и промотивни материял визначуюци вельки буджетски инвестициї у валалє и општини.

Млади тиж маю кампаню од дзверох по дзвери, а маю и штанд у центру валала на хторим поволую на виберанки и дзеля промотивни материял як цо то упалячи, беджи и налїпки.

Лїстина число 2. „Млади за Кулу” активна виключно лєм на Инстаґраму, а лїстини 4. „Руска лїстина – Русинска листа” и 5. „Сербски либерали за желєну Кулу” вообще нє активни, аж анї члени зоз лїстини ше нє оглашую на своїх приватних профилох на дружтвених мрежох.

Дзелєни и флаєри зоз фалшивим змистом, поволуюци на бойкот виберанкох, а окрем того прикладу, мож повесц же кампаня прешла без векших зраженьох и инцидентох.

Кампаню у Руским Керестуре, окрем дзелєня промотивного материялу и трибинох, означели насампредз числени комунални роботи як и нєзапаметана нащива велького числа державних и покраїнских урядових особох.