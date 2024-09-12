Почина Тамбурка фест

НОВИ САД – Зоз Тамбурову променаду, параду фиякерох по улїцох Нового Саду, нєшка 12. септембра, на 18 годзин почнє 17. Шветови тамбурка фест 2024.

Тамбурова променада, на хторей будзе парада фиякерох и дефиле тамбурашох, почнє на 18 годзин у Улїци краля Александра од Музею Tамбурка фесту по главну площу. На Площи шлєбоди будзе главна бина дзе наступи коло сто младих тамбурашох, а вец и два оркестри ветеранох.

Официйно Фестивал почнє на пияток, 13. септембра на Площи шлєбоди, хтора по нєдзелю будзе центер тамбуровей музики, а на 20 годзин отвори го Мая Гойкович, предсидателька Влади Войводини. Пияткови вечар ше предлужи зоз „Тамбуркову мондовизию”, кед ше будзе виберац найкрасшу нову шпиванку, а участвовац буду вокални солисти зоз 15 державох, провадзиц их будзе Вельки тамбурови оркестер РТВ Войводини. Солистични наступ будзе мац и Бояна Срданович. После 22 годзин наявена церемония додзельованя наградох, а од 22:30 годзин концерт Желька Самарджича.

Соботова програма, 14 септембра почнє на 20 годзин зоз концертом Суботицкого тамбурового оркестра, на 21 годзин почина змаганє тамбурових составох зоз шейсц державох. После 22 г полугодзинови концерт отрима бенд „Апсолутно романтично”. Вец ушлїдзи церемония додзельованя наградох и наступ победнїцкого состава. Вечар ше закончи зоз концертом ґрупи „Црвена ябука” коло 23 годзин.

Фестивал ше закончи на нєдзелю, 15. септембра зоз Конґресом хтори орґанизує Шветова тамбурова асоцияция, представени буду 11 фахово роботи на тему тамбури як инструмента.