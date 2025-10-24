Починаю роботи у Доме култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Доме култури Руски Керестур майстрове розпочали перши роботи на реконструкциї закрица, прецо єдна часц була заварта за хаснованє од авґуста прешлого року.

Роботи ше финансує зоз буджету АП Войводини, окончователя по явней набавки вибрала Општина Кула, а то подприємство „Мако мил” доо зоз Руского Керестура. Цена роботох 2,6 милиони динари без ПДВ-а, а плановане же буду закончени по початок децембра.

З тей нагоди, вчера, штварток 23. октобра, у Доме култури ше стретли директор Дома култури Владимир Надь, власнїк подприємства „Мако мил” Синиша Ковачевич, предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, и бувши предсидатель НСР Йоаким Рац котри ше винїмково закладал и робел же би Покраїна видвоєла средства за реконструкцию.

Шицки присутни ше зложели же найважнєйше закончиц роботи скорей жими, алє и же буду робиц на тим же би у наступним периодзе обєкт бул цалком реконструовани.